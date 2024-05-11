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З Вовчанської громади 10 травня евакуювали 250 людей

З Вовчанської громади 10 травня евакуювали 250 людей

Триває евакуація з прикордоння Харківщини.

Місто Вовчанськ та прилеглі громади на Харківщині під сильним обстрілом ворожих сил вже котрий день, повідомляє гуманітарна місія «Проліска».

Згідно з офіційними даними тільки за день п’ятниці 10 травня Вовчанську громаду покинули в рамках евакуації 250 людей, а якщо приплюсувати сюди прикордонні громади Харківщини, то бачимо цифру в 450 людей.

Як зазначив голова ХОВА Олег Синєгубов, 1048 місцевих жителів евакуювали з Чугуївського району, 440 з Харківського, 12 з Богодухівського та 275 людей евакуйовано волонтерами.

Гуманітарна місія «Проліска» оперативно організувала евакуаційний транспорт і в безпеку доставила людей до транзитного центру міста Харків.

«Потім переважна більшість евакуйованих висловила бажання оселитися у родичів або знайомих. Крім того, гуманітарна місія «Проліска» задіяла свій особистий транспорт для евакуації. Всього нами в безпеку з Вовчанської громади було евакуйовано 97 людей», – повідомили у гуманітарному центрі.

На місці психологи гуманітарного центру Проліска – Харків надали 32 людям психологічну допомогу. Соціальними працівниками надано консультації у сфері захисту 46 людям.

Всього евакуйовано 1775 людей, зазначив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости

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