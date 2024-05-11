Загрози наземної операції для Харкова немає – Синєгубов

Під час зустрічі із журналістами голова ХОВА Олег Синєгубов відповів на запитання щодо ситуації на північному та північно-східному кордоні області та евакуаційних заходів.

Про це повідомляє ХОВА.

«Ситуація по цих напрямках повністю контрольована. Сюрпризів ворог для нас не приніс — наткнувся на вогневе ураження українських бойових бригад», – розказав Синєгубов.

Тривають важкі бої в Стрілечій, Пильній, Борисівці, в районі Олійникового та Огірцевого. Бої тривають в районі тих населених пунктах, які перебували фактично в «сірій зоні».

«Ворог намагається просуватись в глибину території нашої держави. На Харківщині тривають оборонні бої проти таких спроб. Ворог застосовує піхоту та техніку. Мова йде як про ДРГ чисельність 5-10 осіб, так і про групи 20 або 30 солдатів. В окремих випадках формування підсилені броньованою технікою», – зазначив Олег Синєгубов.

Водночас від початку активізації російських окупантів на кордоні з Харківщиною, «сіра зона» не розширилася. Ворогу не вдалося зайняти жодного населеного пункту на цьому напрямку.

«Сили оборони роблять усе можливе для втримання позицій. Усі держоргани працюють на місцях», – наголосив Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости