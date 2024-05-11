Спецпідрозділ «Омега» на Харківщині знищив 10 одиниць ворожої бронетехніки разом з десантом (відео)
На Харківщині бійці спецпідрозділу «Омега» Національної гвардії України знищили щонайменше 10 одиниць бронетехніки противника разом з десантом, автомобільну і спеціальну техніку.
Про це повідомив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
У прикордонних громадах Харківщини підрозділи МВС працюють у посиленому режимі.
«Прикордонники разом з іншими підрозділами відбили низку атак на різних напрямках та продовжують вести оборонні бої. У складі Сил безпеки і оборони військовослужбовці ДПСУ та НГУ утримують позиції та дають відсіч загарбникам», – йдеться в повідомленні.
Поліцейські продовжують нести службу у громадах, які перебувають під обстрілами. За добу у Вовчанську задокументовано більше 30 воєнних злочинів.
Наразі силами поліції евакуйовано понад 300 осіб. Евакуаційні заходи тривають, команди працюють в надважких умовах. На місцях ворожих обстрілів працюють рятувальники.
«Ворог намагається поширити паніку серед населення, розповсюджує фейки. Довіряйте інформації лише з перевірених джерел», – наголосив Клименко.