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Міноборони Британії оголосило про передачу Україні найбільшого в історії пакету допомоги

Міноборони Британії оголосило про передачу Україні найбільшого в історії пакету допомоги

Велика Британія надає Україні найбільший в історії пакет військової допомоги.

Про це повідомило Міністерство оборони країни в соціальній мережі Х, пише УНІАН.

«Поряд із 500 мільйонів фунтів стерлінгів у вигляді військового фінансування, Велика Британія надає життєво важливе обладнання: 4 мільйони боєприпасів, понад 1600 ракет, 400 транспортних засобів, включаючи 160 транспортних засобів Husky», – йдеться у заяві.

Раніше прем’єр Британії Ріші Сунак анонсував, що Україна отримає 500 млн фунтів стерлінгів додаткового військового фінансування від Великобританії.

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із державним секретарем у закордонних справах, справах Співдружності націй та розвитку Сполученого Королівства Великої Британії й Північної Ірландії Девідом Камероном подякував за таку ініціативу.

Агентство Телевидения Новости

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