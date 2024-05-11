На Харківщині тривають обстріли Вовчанської громади: є загиблі та поранені

Понад 20 КАБів було випущено по місту Вовчанськ та навколишнім населеним пунктам.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

Також ворог використовує РСЗВ, артилерію, БПЛА.

11:30 місто Вовчанськ. Ворог поцілив у приватний будинок. Без постраждалих.

15:45 село Вовчанські Хутори. Через російські обстріли горів приватний будинок. Водночас у Вовчанську внаслідок обстрілу поранено 64-річного чоловіка.

Також внаслідок обстрілів КАБами по будинках постраждав цивільний чоловік, загинули 50-річний та 48-річний цивільні чоловіки.

Агентство Телевидения Новости