Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:08
Просмотров: 54

На Харківщині тривають обстріли Вовчанської громади: є загиблі та поранені

На Харківщині тривають обстріли Вовчанської громади: є загиблі та поранені

Понад 20 КАБів було випущено по місту Вовчанськ та навколишнім населеним пунктам.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

Також ворог використовує РСЗВ, артилерію, БПЛА.

11:30 місто Вовчанськ. Ворог поцілив у приватний будинок. Без постраждалих.

15:45 село Вовчанські Хутори. Через російські обстріли горів приватний будинок. Водночас у Вовчанську внаслідок обстрілу поранено 64-річного чоловіка.

Також внаслідок обстрілів КАБами по будинках постраждав цивільний чоловік, загинули 50-річний та 48-річний цивільні чоловіки.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 