Сегодня 18:08
Просмотров: 54
На Харківщині тривають обстріли Вовчанської громади: є загиблі та поранені
Понад 20 КАБів було випущено по місту Вовчанськ та навколишнім населеним пунктам.
Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.
Також ворог використовує РСЗВ, артилерію, БПЛА.
11:30 місто Вовчанськ. Ворог поцілив у приватний будинок. Без постраждалих.
15:45 село Вовчанські Хутори. Через російські обстріли горів приватний будинок. Водночас у Вовчанську внаслідок обстрілу поранено 64-річного чоловіка.
Також внаслідок обстрілів КАБами по будинках постраждав цивільний чоловік, загинули 50-річний та 48-річний цивільні чоловіки.