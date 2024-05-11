З прикордонних населених пунктів на півночі Харківщини евакуювали більш як 2,5 тисячі людей – Синєгубов

Активна евакуація цивільного населення із прикордонних населених пунктів Чугуївського, Харківського та Богодухівського районів області розпочалася зранку 10 травня. Нині із низки сіл та селищ евакуйовано 2526 людей.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов під час брифінгу в Офіційному Медіацентрі.

«Більшість евакуйованих з Вовчанської тергромади, трохи менше – Золочівська, Богодухівського району, ну і ще менше – це Харківський район, Липецький напрямок. Приблизно 70% евакуйованих вже мають місця для розміщення. Тобто їдуть до родичів. Ще 30% людей потребують тимчасового житла», – розповів Олег Синєгубов.

Евакуйованих, які потребують житла розміщують в місцях компактного проживання Харківської області. Також людей зможуть евакуйовувати до інших регіонів країни.

«Маємо домовленості з «Укрзалізницею» та відпрацьований алгоритм дій на випадок масової евакуації з прикордоння. Для цього залізниця виділила кілька евакуаційних потягів, що зможуть задовольнити потребу та перевезти людей до інших регіонів країни», – зазначив начальник Харківської ОВА.

Евакуація цивільного населення здійснюється волонтерами, правоохоронцями, рятувальниками та українськими захисниками. Охочі евакуюватися можуть звернутися за номером 0-800-33-92-91.

Агентство Телевидения Новости