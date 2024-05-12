Троє загиблих, семеро поранених, одну людину ще шукають під завалами: наслідки масованих бомбардувань Вовчанська

11 травня окупанти скинули на місто Вовчанськ на Харківщині щонайменше 22 КАБи, обстрілювали місто з артилерії. Внаслідок обстрілів загинули троє громадян, серед яких двоє чоловіків та 73-річна жінка.

Про це повідомив начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко.

Порань у Вовчанську зазнали семеро людей, серед постраждалих жінка 1940 р. н. Один чоловік 1940 р. н. все ще знаходиться під завалами.

Внаслідок ворожих обстрілів горіли і вщент знищені житлові будинки, пошкоджено корпус геріатричного пансіонату, приватні домоволодіння, паркани, надвірні будівлі, господарчі споруди, багатоквартирні будинки.

Вовчанські Хутори. 11 травня о 15:45 внаслідок ворожого артилерійського обстрілу сталася пожежа в житловому будинку.

Борова. 11 травня близько 2:40 внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ «Торнадо С» сталася пожежа в лісовому масиві поблизу селища. Постраждалих та загиблих немає.

Веселе. 11 травня близько 7:30 внаслідок підриву на вибуховому пристрої поранений 47-річний чоловік. Доставлений в лікарню.

Поліцейські Харківщини допомагають цивільним мешканцям виїхати з небезпечних районів. З 10 травня поліцейські екіпажі евакуювали з Вовчанської, Циркунівської, Липецької територіальних громад 1067 громадян. Евакуація триває.

Агентство Телевидения Новости