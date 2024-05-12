У Харкові на «зебрі» на смерть збили пішохода

10 травня у Харкові на вулиці Гвардійців Широнінців водій Kia Sorento скоїв наїзд на пішохода, який переходив проїжджу частину по пішохідному переходу.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Від отриманих травм 89-річний постраждалий помер на місці події. Слідчі відкрили кримінальне провадження.

Минулої доби на території Харківщини сталося 13 дорожньо-транспортних пригод, в яких одна людина загинула, 12 громадян отримали травми.

Працівники поліції викрили двох водіїв, які керували транспортним засобом у стані сп’яніння.

Агентство Телевидения Новости