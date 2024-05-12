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На Куп’янському напрямку прикордонники виявили та знищили замасковану російську техніку

На Куп’янському напрямку прикордонники виявили та знищили замасковану російську техніку

Броньований тягач МТ-ЛБ та бойову машину десанту знищили підрозділи «Помсти» на Куп’янському напрямку.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

Під час аеророзвідки прикордонники головного оперативно-розшукового відділу «Луганськ» виявили кілька одиниць ворожої техніки замаскованої у капонірах.

Інформацію про їх місце розташування передали операторам групи ударних БпЛА підрозділу «Aut nos aut nullus! – Або ми, або ніхто!». Після чого екіпаж бомбера Heavy Shot наніс вогневе ураження знищивши броньований тягач (МТ-ЛБ) та бойову машину десанту.

Агентство Телевидения Новости

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