Окупанти кинули у Харківську область солдатів московського та ленінградського військових округів – ГУР

В українській розвідці розповіли, що знали про плани російських окупантів щодо наступу у Харківській області. Відповідні органи були поінформовані.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, пише РБК-Україна.

«Можна сказати, що дії ворога на даному напрямку розпочалися за графіком, який був відомий, про який було поінформовано. Як і належить Головному управлінню розвідки, всі необхідні інстанції і їх керівництво було поінформовано», – сказав Юсов.

За його словами, у Харківській області тривають бої, в яких також беруть участь спецпризначенці ГУР.

«Зараз ворог зазнає великих втрат. Зрозуміло, що вся необхідна інформація оприлюднюється і Генштабом, зокрема», – додав розвідник.

Юсов зазначив, що окупанти кинули у Харківську область солдатів московського та ленінградського військових округів. Він звернувся до росіян та закликав здаватися у полон. Представник ГУР зазначив, що такі випадки вже є.

«Враховуючи масштаби ситуації з російським угруповуванням, їхніх втрат і майбутніх у тому числі, було прийняте рішення швидше відкрити додатковий табір для російських військовополонених в Україні», – заявив Юсов.

Що відбувається у Харківській області

В ніч на 10 травня російські окупаційні війська розпочали наступ на півночі Харківській області. Загарбники спробували прорвати позиції ЗСУ у районі міста Вовчанськ.

Сили оборони відбили атаку ворога, але бої на цьому напрямку тривають. При цьому окупанти обстрілюють Вовчанськ. Як повідомив головком ЗСУ Олександр Сирський, у Харківській області ситуація загострилася.

На думку українських військових, зараз немає загрози для Харкова. Ймовірно, російська рф хочуть відтягнути українські сили і резерви на інші ділянки фронту.

Агентство Телевидения Новости