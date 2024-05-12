На Харківщині внаслідок обстрілів троє людей загинули, семеро зазнали поранень: дані прокуратури

Протягом минулої доби російська армія завдала масованих ударів по місту Вовчанськ Харківської області. 11 травня отримали поранення двоє чоловіків, ще двоє загинули. 3 7

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

12 травня вночі окупанти знову здійснили низку чергових атак по місту. Постраждала родина. Двоє братів та їхній батько зазнали поранень. Їхня мати загинула. Вночі ще один чоловік 39 років та 83-річна жінка зазнали травм.

У місті знищено та пошкоджено низку житлових будинків та обʼєктів цивільної інфраструктури.

Окупанти систематично обстрілюють місто з артилерії та авіації. За 11 травня окупанти скинули на Вовчанськ щонайменше 16 авіабомб. За ніч 12 травня ще три.

Також вранці 11 травня окупанти обстріляли з РСЗВ село Одноробівка Золочівської ОТГ Богодухівського району. Пошкоджено щонайменше сім житлових будинків, господарчі будівлі, авто. Отримав поранення 19-річний хлопець.

У селі Глибоке Харківського району внаслідок ворожого артилерійського обстрілу загинув 63-річний чоловік.

За процесуального керівництва окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости