Кількість населених пунктів, де тривають активні бойові дії, збільшилася: Синєгубов про ситуацію на Харківщині

Окупанти продовжують обстріли цивільного населення Харківщини. За цю добу кількість масованих артилерійських та авіаударів збільшилася.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вовчанськ, Липці і всі пункти північного прикордоння – практично цілодобово під ворожим вогнем. Ситуація складна. За сьогодні надійшла інформація про двох постраждалих у Липцях та Вовчанську – жінка 46 років та чоловік 74 років.

Кількість населених пунктів, де тривають активні бойові дії, збільшилася. Сили оборони України продовжують оборонну операцію. Евакуація цивільного населення не припиняється. За даними Харківської ОВА, у Вовчанську залишається до 500 людей. Дані оновлюються.

«За дві доби вдалося убезпечити більше 4000 людей. Закликаємо жителів зберегти життя та покинути обстрілювані ворогом території», – йдеться в повідомленні.

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Агентство Телевидения Новости