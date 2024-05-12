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З трьох районів Харківщини евакуювали 4500 жителів

З трьох районів Харківщини евакуювали 4500 жителів

З прикордонних населених пунктів Богодухівського, Чугуївського та Харківського районів області евакуйовано вже понад 4500 жителів.

Про це повідомили в ДСНС України.

Евакуація жителів населених пунктів, життю та здоров’ю яких загрожують постійні обстріли з боку окупантів, триває понад дві доби. Робота проводиться під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації, силами підрозділів Нацполіції та ДСНС у співпраці з місцевими органами виконавчої влади та самоврядування, волонтерами.

Рятувальники, поліцейські та представники місцевих громад продовжують оповіщувати населення про необхідність евакуюватись з прикордонних населених пунктів, після чого супроводжують їх до проміжних евакопунктів. Там, на місцях постійно працюють психологи ДСНС.

Агентство Телевидения Новости

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