Під звуки вибухів та «Заповіт» Шевченка: як поліцейські Харківщини вивозять людей з Вовчанська (відео)

Триває евакуація з територіальних громад Харківщині, які піддаються масованим обстрілам з боку військових рф: виїхати з небезпечних районів жителям допомагають поліція та волонтери.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області

З 10 травня силами поліцейські екіпажі евакуювали з Вовчанської, Циркунівської, Липецької територіальних громад 1067 громадян.

«Якщо ви або ваші рідні вирішили евакуюватися з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів військових рф, звертайтеся на «гарячу лінію» з питань евакуації за номером телефону 0-800-33-92-91, спецлінію поліції 102 або до найближчих відділень поліції», – звернулися в поліції до жителів Харківщини.





Агентство Телевидения Новости