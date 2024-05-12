Троє цивільних поранено внаслідок ударів по Харківщині

12 травня близько 6:00 окупанти обстріляли селище Козача Лопань Дергачівської ТГ. Зазнала поранень 46-річна жінка.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Також сьогодні близько 13:00 російська армія обстріляла селище Дворічна Купʼянського району. З тілесними ушкодженнями ушпиталена 47-річна жінка.

Ворог не припиняє обстріли Вовчанська. Наразі відомо про одного пораненого – 74-річного цивільного чоловіка. У місті зруйновано, пошкоджено низку приватних домоволодінь, обʼєктів цивільної інфраструктури.

За процесуального керівництва окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости