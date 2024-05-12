Троє цивільних поранено внаслідок ударів по Харківщині
12 травня близько 6:00 окупанти обстріляли селище Козача Лопань Дергачівської ТГ. Зазнала поранень 46-річна жінка.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Також сьогодні близько 13:00 російська армія обстріляла селище Дворічна Купʼянського району. З тілесними ушкодженнями ушпиталена 47-річна жінка.
Ворог не припиняє обстріли Вовчанська. Наразі відомо про одного пораненого – 74-річного цивільного чоловіка. У місті зруйновано, пошкоджено низку приватних домоволодінь, обʼєктів цивільної інфраструктури.
За процесуального керівництва окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).