На околицях Вовчанська російські військові стріляли в мирного жителя: дані прокуратури

У місті Вовчанськ Харківської області російські військові відстрелили палець мирному жителю.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, 12 травня близько 12:30 на околицях Вовчанськ російські військові відстрелили 74-річному місцевому мешканцю палець.

Медики надали допомогу постраждалому.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости