12.05.2024 21:34
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На околицях Вовчанська російські військові стріляли в мирного жителя: дані прокуратури
У місті Вовчанськ Харківської області російські військові відстрелили палець мирному жителю.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
За даними слідства, 12 травня близько 12:30 на околицях Вовчанськ російські військові відстрелили 74-річному місцевому мешканцю палець.
Медики надали допомогу постраждалому.
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).