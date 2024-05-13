У Харкові на Північній Салтівці ремонтують пошкоджені обстрілами будинки

У Салтівському районі Харкова тривають будівельні роботи з відновлення житлових будинків, які були пошкоджені внаслідок бойових дій.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

Зокрема, в будинку на вулиці Бучми встановлюють нові пластикові вікна в квартирах і місцях загального користування.

Як повідомив директор Департаменту з благоустрою, відновлення та реконструкції Костянтин Лиска, також там виконують роботи з підсилення тримальних стін і демонтажу пошкоджених сходових маршів. До середини червня фахівці почнуть відновлювати пошкоджену покрівлю та фасад будинку.

Агентство Телевидения Новости