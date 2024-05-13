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Харків – Крим: «Укрпошта» випустить нові марки до дня Вишиванки

Харків – Крим: «Укрпошта» випустить нові марки до дня Вишиванки

На День Вишиванки, 16 травня, «Укрпошта» випустить марки з вишиванками Криму та Харкова.

Про це повідомив гендиректор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський.

«Кожен український регіон має свій візерунок із закодованою історією. Збіг чи ні, у візерунках на харківській марці закодоване світло, сонце та пробудження життя. Марка з кримськотатарськими орнаментами – незаперечний доказ автентичності півострову, «код народу», який житиме завжди», – написав Смілянський.

Спецпогашення триватиме 2 дні. 16 травня офіційний запуск відбудеться у Києві, а 17 травня марку з харківською вишиванкою буде погашено у Харкові.

Агентство Телевидения Новости

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