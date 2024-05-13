Рада оборони Харківської області: ухвалено рішення про примусову евакуацію дітей-сиріт з прикордонних громад
На Харківщині пройшло засідання Ради оборони області.
Про це повідомляє ХОВА.
Засідання пройшло за участі керівників військових підрозділів, силових структур, начальники місцевих адміністрацій та структурних підрозділів ХОВА.
«Перше питання — ситуація на фронті, зокрема і Вовчанському напрямку. Ще раз наголосив на важливості комунікації усіх військових підрозділів та органів влади на місцях: дій мають бути оперативні та злагоджені», – підкреслив голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Сьогодні ухвалили рішення про примусову евакуацію дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Мова йде про 113 дітей прикордонних громад Богодухівського, Куп’янського та Ізюмського районів. За власним бажанням виїхали лише 9 дітей з опікунами Вовчанської громади. Залишається актуальним питання мобілізації. Тримаємо динаміку показників», – наголосив Синєгубов.