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«Укрзалізниця» вимкнула підсвітку великих вокзалів: економія електроенергії

«Укрзалізниця» вимкнула підсвітку великих вокзалів: економія електроенергії

«Укрзалізниця» економить споживання електроенергії.

У пікові години вимкнули підсвітку фасадів та окремих зон найбільших залізничних вокзалів країни, повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Зокрема, Києва, Львова, Дніпра, Одеси та Харкова.

«Закликаємо усіх долучатися до ощадливого енергоспоживання. Разом витримаємо енергетичний терор ворога та допоможемо відновити генерацію електроенергії», – наголошують в «Укрзалізниці».

Також у разі необхідності на вокзалах запрацюють пункти незламності, де будуть доступні альтернативні джерела живлення.

Агентство Телевидения Новости

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