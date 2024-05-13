На Харківщині у Вовчанському районі поранено ще п’ять мирних жителів

За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 13 травня російські військові продовжили завдавати ударів з артилерії та скидати авіаційні бомби на Вовчанськ.

Наразі відомо про пʼятьох поранених: чотирьох цивільних чоловіків та одну 54-річну жінку.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками зс рф.

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