Для посилення військ на Харківський напрямок переміщені резерви

На Харківському напрямку ворог не припиняє наступальні дії, станом на 14.00 13.05.2024 здійснив 11 атак, наразі триває 2 бойових зіткнення.

Противник не припиняє спроб витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій, про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Мав частковий успіх в районі населеного пункту Лук’янці. Просування ворога зупинено.

Водночас Силами оборони здійснюються контратакувальні дії.

Противник завдав 8 авіаційних ударів в районах населених пунктів Уди, Вовчанськ, Липці, Графське та Веселе Харківської області.

Для посилення військ на Харківський напрямок переміщено завчасно створені резерви. Залежно від розвитку обстановки, нарощування угруповання триватиме.

Війська забезпечені необхідною кількістю засобів ураження.

З початку доби втрати ворога на Харківському напрямку становлять 97 осіб, втрати озброєння і військової техніки – 8 одиниць.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбивають атаки в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Берестове, Харківської області; Стельмахівка, Андріївка Луганської області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Відбулось 19 бойових зіткнень в районах Синьківка, Іванівка, Берестове, Стельмахівка, Новоігорівка, Макііівка.

На Лиманському напрямку відбулося одне бойове зіткнення.

На Сіверському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень в районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокамʼянське, Спірне, Виїмка, Роздолівка.

На Краматорському – відбулося 27 бойових зіткнень у районах населених пунктів Григорівка, Новий, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка. Ворог завдав авіаційних ударів в районі населених пунктів Дружба та Північне.

На Торецькому напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Покровському напрямку відбулося 24 бойових зіткнення.

На Курахівському напрямку відбулося 5 бойових зіткнень в районах Красногорівка, Новомихайлівка. Нанесено 1 авіаційний удар в районі Новомихайлівка.

В Чернігівській та Сумській областях, противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Агентство Телевидения Новости