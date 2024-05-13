Окупанти проривалися на Харківщину: колону техніки та піхоту росіян розбито

Розбито колону техніки та піхоту окупантів, які намагалися здійснити прорив на Харківщині.

Про це повідомляє 3-тя окрема штурмова бригада.

Сили підрозділів Третьої штурмової бригади та суміжних 66-ї ОМБр, 77-ї бригади ДШВ з тріском знищили танки-черепахи та БПМ-2 противника.

Окупантів розбили зграями ударних дронів та бригадною артилерією.

Три одиниці техніки — знищено безповоротно та ще чотири — уражено. Противник розбігався посадками, але частину особового складу знайшли й зачистили — мінус до взводу російської піхоти, не рахуючи екіпажів, повідомили військові.

Весь штурмовий підрозділ ворога було розбито, а цілей противника з прориву на ділянці фронту – не досягнуто, відзвітували у 3-й штурмовій бригаді.

Агентство Телевидения Новости