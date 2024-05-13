У Харківській підземній школі почалися заняття

У першій підземній школі, збудованій в Індустріальному районі, сьогодні, 13 травня, почалися повноцінні заняття.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Як розповіла начальник Управління освіти Індустріального району Олена Збицька, як і в метро, навчання в підземній школі проходитиме у змішаному форматі: частину занять діти відвідуватимуть дистанційно, а частину – очно.

Так, для учнів 1-4 класів в підземній школі проводитимуть по три уроки, для старших – по чотири.

Сьогодні навчання в цій школі почали 230 дітей. А з 1 вересня у дві зміни там навчатимуться 900 школярів, у тому числі понад 200 першокласників.

«Ми намагалися створити такі умови, як у звичайній школі. Тому у нас є класи, ресурсна кімната для занять з психологом та педагогічний воркшоп, де викладачі збираються в перервах між уроками. Також є буфет та медичний кабінет», – розповіла Олена Збицька.

Також вона повідомила, що підземну школу обрано пунктом для проведення національного мультипредметного тесту.

Агентство Телевидения Новости