Нову систему ППО IRIS-T отримає Україна від Німеччини в травні

Україна вже в травні поточного року отримає від Німеччини нову систему протиповітряної оборони IRIS-T.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла Німеччини в Україні Мартіна Єгера в ефірі національного телемарафону.

Дипломат повідомив, що вже деякі системи IRIS-T перебувають в Україні, а ще одна буде передана бійцям ЗСУ в травні.

При цьому посол наголосив, що Німеччина обіцяла Україні, що цього року, наступного року і ще 2026 року постачатиме нові системи IRIS-T. Він назвав це послідовною роботою.

«Ми допомагаємо у відновленні саме енергетичної інфраструктури з огляду на зиму, але якщо не буде ППО, то звичайно буде дуже важко відбивати майбутні атаки», – повідомив він.

Посол пояснив, що Німеччина вирішила робити ще більше, ніж досі в секторі ППО. Країна вже має обов’язки з цього питання в НАТО і 25% їхніх систем Patriot буде знаходиться в Україні.

«Немає жодної іншої такої країни у світі, яка стільки віддає», – сказав Єгер.

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