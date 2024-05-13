Один загиблий, четверо поранених: кількість жертв ракетного удару по Харківському району зросла

13 травня о 16:34 до поліції надійшло повідомлення про ракетний обстріл з боку військових рф селища Коротич Харківського району.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області

Зафіксовано влучання у виробниче приміщення. Внаслідок ракетного удару пошкоджена будівля підприємства. Сталася пожежа.

В результаті обстрілу смертельних поранень зазнав 38-річний чоловік: він помер на місці пригоди. Також поранені 29, 30, 39, 73-річні чоловіки. Постраждалі доставлені до медичного закладу.

На місці події працює слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости