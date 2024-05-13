Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:39
Просмотров: 45

Один загиблий, четверо поранених: кількість жертв ракетного удару по Харківському району зросла

Один загиблий, четверо поранених: кількість жертв ракетного удару по Харківському району зросла

13 травня о 16:34 до поліції надійшло повідомлення про ракетний обстріл з боку військових рф селища Коротич Харківського району.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області

Зафіксовано влучання у виробниче приміщення. Внаслідок ракетного удару пошкоджена будівля підприємства. Сталася пожежа.

В результаті обстрілу смертельних поранень зазнав 38-річний чоловік: він помер на місці пригоди. Також поранені 29, 30, 39, 73-річні чоловіки. Постраждалі доставлені до медичного закладу.

На місці події працює слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 