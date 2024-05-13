Правоохоронці працюють на місці ракетного удару по підприємству під Харковом

13 травня близько 16:40 збройні сили рф завдали ракетного удару по цивільному підприємству, розташованому в селищі Коротич Харківського району.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі

В результаті ракетної атаки загинув 38-річний чоловік. Ще четверо чоловіків віком 29, 30, 39 та 73 років отримали поранення, їх госпіталізовано до лікарні. Всі потерпілі – співробітники вказаного підприємства.

Тип ракети встановлюється.

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости