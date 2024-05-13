Тривають бої за село Лук’янці, фіксуємо незначне просування ворожих військ – Синєгубов про ситуацію на Харківщині

Противник намагається захопити місто Вовчанськ на Харківщині, проте Сили оборони дають відсіч. Тривають стрілецькі бої на північній околиці міста. Загалом із початку активних бойових дій знищено понад 1000 окупантів.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Ситуація на Харківському напрямку складна. Ворог б’є по мирним людям, використовує цивільних як живий щит. За Лук’янці Липецької громади також тривають бої. Фіксуємо незначне просування ворожих військ, проте наші бійці ведуть інтенсивну боротьбу, аби втримати цей населений пункт», – зазначив Синєгубов.

Ворог змінив тактику масованих наступів, як це було на початку повномасштабного вторгнення, на просування малими групами. Пересуваються лісосмугами, посадками, кущами.

У Вовчанську залишаються до 200 людей. В Харківській ОВА закликають жителів міста евакуюватися.

Агентство Телевидения Новости