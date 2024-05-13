У Харківській обласній прокуратурі повідомили, яку ракету використали окупанти для удару по Коротичу

13 травня 16:40 збройні сили рф завдали ракетного удару по цивільному підприємству в селищі Коротич Харківського району: одна людина загинула, четверо поранені. За попередніми даними, армія рф застосувала ракету Х-59.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Загинув 38-річний чоловік. Ще четверо чоловіків віком 29, 30, 39 та 73 років зазнали поранень, їх госпіталізовано. Всі жертви ракетного удару – співробітники підприємства.

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости