Кожен підрядник прозвітує про виконані роботи: Синєгубов про фортифікації Харківщини

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов дав доручення профільному заступнику зібрати всіх учасників процесу будівництва фортифікаційних споруд.

Про це Синєгубов повідомив в своєму Телеграм-каналі.

«Кожен підрядник на засіданні групи «Прозорість та підзвітність» прозвітує про виконані роботи. Також про результати засідання буде прозвітовано публічно під час пресбрифінгу, де представники ЗМІ можуть поставити будь-які уточнюючі питання, які хвилюють громадськість», – сказав він.

Як повідомляє Харківська ОВА, Сили оборони України зайняли завчасно підготовлені фортифікаційні споруди на Півночі Харківської області і продовжують давати відсіч російським окупантам.

«Потрібно розмежовувати завдання, які стояли перед адміністрацією, перед Міністерством оборони тощо. Я можу відповідати за адміністрацію. Ті завдання, які стояли перед нами, ми виконали вчасно і на наших позиціях знаходяться українські захисники», – зазначив Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости