Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 21:46
Просмотров: 72

Кожен підрядник прозвітує про виконані роботи: Синєгубов про фортифікації Харківщини

Кожен підрядник прозвітує про виконані роботи: Синєгубов про фортифікації Харківщини

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов дав доручення профільному заступнику зібрати всіх учасників процесу будівництва фортифікаційних споруд.

Про це Синєгубов повідомив в своєму Телеграм-каналі.

«Кожен підрядник на засіданні групи «Прозорість та підзвітність» прозвітує про виконані роботи. Також про результати засідання буде прозвітовано публічно під час пресбрифінгу, де представники ЗМІ можуть поставити будь-які уточнюючі питання, які хвилюють громадськість», – сказав він.

Як повідомляє Харківська ОВА, Сили оборони України зайняли завчасно підготовлені фортифікаційні споруди на Півночі Харківської області і продовжують давати відсіч російським окупантам.

«Потрібно розмежовувати завдання, які стояли перед адміністрацією, перед Міністерством оборони тощо. Я можу відповідати за адміністрацію. Ті завдання, які стояли перед нами, ми виконали вчасно і на наших позиціях знаходяться українські захисники», – зазначив Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 