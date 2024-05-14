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Наслідки обстрілів Харківщини: по селищу Борова вдарили ракетою «Торнадо-С», у Вовчанській громаді – двоє загиблих

Наслідки обстрілів Харківщини: по селищу Борова вдарили ракетою «Торнадо-С», у Вовчанській громаді – двоє загиблих

Внаслідок ворожих ударів по Харківщині загинули двоє мирних жителів. 14 травня ворожий дрон влетів у житловий будинок у місті Вовчанськ: сталась пожежа, загинула 80-річна жінка.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Також сьогодні у селищі Гатище внаслідок обстрілу з боку окупантів загинув чоловік 83 років.

Крім того, 14 травня орієнтовно об 11:30 російські військові обстріляли селище Борова Ізюмського району. Пошкоджено щонайменше 10 приватних домоволодінь. За попередніми даними, ворог застосував по населеному пункту РСЗВ «Торнадо-С».

За процесуального керівництва Чугуївської та Ізюмської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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