На Харківщині окупанти намагалися просунутись у бік Липців та Нескучного – Генштаб

Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 13:00 14 травня.

Майже на всіх ділянках фронту тривають бої, найбільша активність окупантів фіксується на Харківському, Краматорському та Покровському напрямках. З початку поточної доби відбулося 73 бойових зіткнення.

На Харківському напрямку ворог здійснив 8 атак на напрямках Глибоке – Слобожанське, Шебекіно (рф) – Вовчанськ, Борисівка – Веселе, а також безуспішно намагався просунутись у бік Липців та Нескучного.

На Куп’янському напрямку з початку доби відбулося 6 бойових зіткнень в районах Синьківки, Берестового, Стельмахівки та М’ясожарівки.

На Лиманському напрямку зафіксовано одне бойове зіткнення неподалік Іванівки.

Агентство Телевидения Новости