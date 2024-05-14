У Вовчанську росіяни полюють на волонтерів та розстрілюють цивільних – поліція

На Харківщині у місті Вовчанськ російські військові відстрелили пенсіонеру палець, ледь не вбили хлопця, а долю волонтерів поліція ще з’ясовує: за попередніми даними, один з них міг загинути.

Про це повідомив начальник СУ ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

«Пенсіонер у Вовчанську під час обстрілів та ворожих атак зачинився вдома, до нього постукали російські військові, та не чекаючи, поки відкриє – почали розстрілювати двері, відстрелили чоловікові палець», – розповів Болвінов.

Цими ж днями, поки точилися бої за місто, двоє волонтерів на власній машині поїхали до Вовчанська, щоб евакуювати місцеву родину. Але до місця призначення вони так і не доїхали – зникли.

«Ми вже розслідуємо цю справу, та на жаль, за попередньою інформацією та даними від свідків, хлопців розстріляли російські військові. Один з них, ймовірно, поранений, другий – не вижив», – йдеться в повідомленні.

Свідок у цій справі також став жертвою російських воєнних злочинців. 19-річний парубок приїхав до Вовчанська на допомогу бабусі, хотів вивезти рідних.

«Поки збирали речі, до будинку увірвалися озброєні російські військові, хлопця роздягли та кинули до підвалу. Він намагався тікати, тоді по ньому відкрили вогонь. Дивом вцілів, росіяни погрожували його вбити та знову зачинили. Звільнитися він зміг лише вночі, після того, як військові пішли з будинку. І хлопець, і його бабуся вже в безпеці, їх евакуювали», – розповіли в поліції.

Слідчі, криміналісти та всі поліцейські евакуюють людей і розслідують воєнні злочини росіян.

Агентство Телевидения Новости