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Російські снайпери обстріляли автівку поліцейських під час евакуації на Харківщині

Російські снайпери обстріляли автівку поліцейських під час евакуації на Харківщині

Під час евакуації цивільних з міста Вовчанськ Харківської області 13 травня броньований автомобіль поліції потрапив потрапив під обстріл російських снайперів.

Про це повідомили в Національній поліції України.

Броньований позашляховик Toyota Hilux, отриманий півроку тому в якості допомоги від уряду США для правоохоронців Харківщини, врятував життя трьох працівників поліції. Вони прямували евакуювати людей з-під обстрілів.

На околиці міста Вовчанськ Чугуївського району Харківської області автомобіль з поліцейськими потрапив під ворожий стрілецький обстріл. Обійшлось без жертв. Евакуацію здійснювали двоє поліцейських під керівництвом начальника територіального підрозділу.

Максим Стецина, начальник відділу поліції № 1 Чугуївського районного управління поліції

Ми заїхали на вулицю, звідки треба було забрати громадян, почули постріли у свій бік з околиць Вовчанська. У нас було влучання у лобове скло, де сидів водій, а також пасажирські вікна та двері. Коли ми повернули, то нам пробили колесо і в слід також стріляли.

Поліцейський автомобіль знов в строю та продовжує забезпечувати евакуацію населення.

З питань евакуації можна звернутись на «гарячу лінію» за номером телефону 0-800-33-92-91, спецлінію поліції 102 або до найближчих відділень поліції Харківщини.

Агентство Телевидения Новости

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