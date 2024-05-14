Серед постраждалих внаслідок обстрілу Харкова – 8-річна дитина

14 травня близько 16:10 військові рф обстріляли Шевченківський район Харкова. Попередньо, удар був нанесений керованою авіабомбою.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Зафіксовано влучання в багатоповерховий житловий будинок та в землю. В результаті обстрілу сталося загоряння близько 10 гаражів. Пошкоджено фасад багатоквартирного будинку.

Постраждали 88-річний чоловік, 78-річна жінка та 8-річна дівчина.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости