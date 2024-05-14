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До 15 збільшилася кількість постраждалих внаслідок обстрілу Харкова
Вдень 14 травня окупанти завдали двох ударів по Харкову. За оновленими даними, кількість постраждалих збільшилась до 15.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Серед госпіталізованих – 28-річний чоловік у важкому стані та 78-річна жінка у середньому стані.
У п’ятьох людей – гостра реакція на стрес. Серед них двоє дітей 8 та 12 років.
Одна дитина госпіталізована з легкими травмами.
Інформація оновлюється.