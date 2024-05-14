Серед постраждалих внаслідок авіаударів по Харкову – троє дітей

14 травня близько 16:10 російські військові завдали ударів з авіації по Шевченківському району Харкова. Один з авіаційних боєприпасів влучив у багатоповерхівку. Станом на 19:06 відомо про 20 постраждалих.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Інше влучання зафіксоване у гаражі поблизу іншого багатоповерхового житлового будинку. Відбулось загоряння щонайменше 15 гаражів.

20 людей зазнали поранень та гострої реакції на стрес. Серед них 6 чоловіків, 11 жінок та троє дітей – двоє дівчат 12 і 8 років, а також 12-річний хлопчик.

Пошкоджено цивільні автомобілі та гаражі, щонайменше 20 житлових та нежитлових будівель, серед яких торговий центр, навчальний заклад, магазини тощо. Вибито вікна на вході однієї зі станцій метро.

Попередньо, російська армія вдарила по місту УМПБ Д-30 (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).

Всі служби продовжують працювати на місцях ворожих атак, дані оновлюються.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости