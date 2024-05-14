Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Харкова зросла до 18 людей

Сьогодні, 14 травня, армія рф завдала сім авіаударів по житловому сектору Харкова.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Кількість постраждалих зросла до 18. Поранення дістала 12-річна дівчинка – вона у середньому стані. 61-річна жінка та 73-річний чоловік – у легкому стані.

«Під час наземних боїв на Харківському напрямку ворог не полишає спроб також і тероризувати цивільне населення обласного центру», – зазначив начальник Харківської ОВА.

Агентство Телевидения Новости