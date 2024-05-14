Масовані обстріли Харкова: наслідки серії авіаударів по місту 14 травня

Бомбардувати Харків уніфікованими плануючими боєприпасами російська армія почала у вівторок зранку. Опів на сьому окупанти завдали ударів з авіації по Київському району. Мешканка одного з пошкоджених будинків Ірина чула два вибухи. Жінка готується вже втретє міняти вікна в квартирі.

Ірина

Очень сильные взрывы были, как в позапрошлом году, когда в соседний дом попало. Взрывы сумасшедшие были. Со стороны улицы повилетало все. Это уже третий раз я за свой счет стекла вставляю, все соседи знают. Два раза вставляла, готовлюсь третий. В нашей квартире мы сами вставляли.

Пошкоджено щонайменше п’ять гаражів та навчальний заклад. По медичну допомогу з гострою реакцією на стрес звернулись четверо постраждалих – чоловік та троє жінок.

Ніна

Давление сразу 170 стало. – Испугались? – Очень. Такое впечатление было, что два взрыва были около дома, а они вон аж где.

Чоловік з великими сумками прямує до гуртожитку неподалік – несе посуд та якісь речі, щоб допомогти переселенцям з Вовчанська.

Влад

Та який стан, ніби перший раз. Прилітало вже не раз, тому я знаю, як потрібна допомога переселенцям та біженцям. Що є – несу, зараз малувато, але вже багато чого віддав.

За попередніми даними правоохоронців, ворог вдарив двома боєприпасами УМПБ, калібр 30 сантиметрів. Вже у другій половині дня ворог завдав ще серію ракетних та авіабомбових ударів по житлових кварталах у різних районах міста.

Олександр Фільчаков, керівник Харківської обласної прокуратури

Російські військові, за попередніми даними, за території бєлгородської області рф, із застосуванням винищувача здійснили масований обстріл Шевченківського району Харкова. Як і раніше, вони застосовували уніфікований міжвідовий плануючий боєприпас Д-30 калібру 30 см. На даний час ми маємо три влучання в Шевченківському районі.

В Шевченківському районі один зі снарядів влучив у багатоповерховий будинок поряд зі станцією метро, два інших – також поряд з житловими будинками. Сталася масштабна пожежа, вогонь охопив щонайменше 15 гаражів. 21 людина зазнала поранень та гострої реакції на стрес, зокрема троє дітей.





Агентство Телевидения Новости