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В «Укренерго» попередили про аварійні відключення світла у всіх регіонах країни
Сьогодні, 14 травня, з 21:00 до 24:00 в Україні запроваджують контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах.
Про це повідомили в «Укренерго».
Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.
Причина – значний дефіцит електроенергії в системі внаслідок російських обстрілів та зростання споживання через похолодання.
Завтра, 15 травня, для промислових споживачів графіки обмеження потужності будуть діяти протягом всієї доби – з 00:00 до 24:00.