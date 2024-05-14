В «Укренерго» попередили про аварійні відключення світла у всіх регіонах країни

Сьогодні, 14 травня, з 21:00 до 24:00 в Україні запроваджують контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах.

Про це повідомили в «Укренерго».

Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Причина – значний дефіцит електроенергії в системі внаслідок російських обстрілів та зростання споживання через похолодання.

Завтра, 15 травня, для промислових споживачів графіки обмеження потужності будуть діяти протягом всієї доби – з 00:00 до 24:00.

Агентство Телевидения Новости