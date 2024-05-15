Зранку окупанти скинули КАБи на Харківщину: є поранені та руйнація
Внаслідок обстрілів керованими бомбами поранення отримали цивільні громадяни.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
15 травня близько 10:00 окупанти скинули КАБи на селище Мала Данилівка. Внаслідок ворожого обстрілу дістали поранення три цивільні жінки й чоловік. Всі постраждалі працюють в амбулаторії.
Пошкоджено будівлю гуртожитку та амбулаторію.
Під ворожий вогонь вкотре потрапив Куп’янськ. Внаслідок обстрілу центральної частини міста поранення отримала 33-річна місцева мешканка. Потерпілу доправили до лікарні.
На місці події працює слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.
За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.