Зранку окупанти скинули КАБи на Харківщину: є поранені та руйнація

Внаслідок обстрілів керованими бомбами поранення отримали цивільні громадяни.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

15 травня близько 10:00 окупанти скинули КАБи на селище Мала Данилівка. Внаслідок ворожого обстрілу дістали поранення три цивільні жінки й чоловік. Всі постраждалі працюють в амбулаторії.

Пошкоджено будівлю гуртожитку та амбулаторію.

Під ворожий вогонь вкотре потрапив Куп’янськ. Внаслідок обстрілу центральної частини міста поранення отримала 33-річна місцева мешканка. Потерпілу доправили до лікарні.

На місці події працює слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости