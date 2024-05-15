П’ятеро людей постраждали внаслідок ударів по Малій Данилівці та Куп’янську
15 травня окупанти завдали ударів по селищу Мала Данилівка та місту Куп’янськ на Харківщині, п’ятеро людей зазнали поранень.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Близько 10:00 російська армія вдарила з авіації по селищу Мала Данилівка Харківського району. Внаслідок удару пошкоджено гуртожиток, амбулаторію та житлові будинки.
У чотирьох співробітників медзакладу, трьох жінок та чоловіка, поранення та гостра реакція на стрес.
Попередньо, ворог вдарив по населеному пункту авіаційним боєприпасом.
Також сьогодні близько 7:30 зафіксовано влучання ворожого FPV-дрону по центру Купʼянська. Зазнала поранень 33-річна жінка, яка під час удару йшла містом.
За процесуального керівництва Дергачівської та Купʼянської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).