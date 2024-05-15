У Харківській ОВА назвали інформацію про захоплення Вовчанська ворожим ІПСО

На Харківському напрямку ворог активних дій з початку доби не проводив, намагається закріпитися на досягнутому рубежі та здійснює перегрупування.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Продовжуємо фіксувати значну кількість ворожих ІПСО та фейкових вкидів щодо ситуації на Харківщині», – написав Синєгубов.

За даними ОВА, українські підрозділи завдають вогневого ураження ворогу з метою недопущення накопичення росіянами сил і засобів у північній частині міста Вовчанськ. Крім того, підрозділи ЗСУ проводять прочісування міської забудови.

«Водночас противник стверджує, що увесь Вовчанськ під їхнім контролем. Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України, посилаючись на Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що ця та подібна інформація не відповідає дійсності. Що підтверджує і Харківська ОВА», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости