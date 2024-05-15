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На Харківському та Куп’янському напрямках зафіксовано 21 бойове зіткнення – Генштаб

На Харківському та Куп’янському напрямках зафіксовано 21 бойове зіткнення – Генштаб

Від початку доби на Харківському напрямку зафіксовано три бойових зіткнення. Противник намагається атакувати в напрямку Липців.

Таку оперативну інформацію станом на 13:30 15 травня надав Генштаб ЗСУ.

Ворожа авіація завдала два удари по районах населених пунктів Липці та Мала Данилівка.

Сили оборони відбили наступальні дії російських окупантів в районі Вовчанська, частково витіснили ворожі сили з населеного пункту, тривають оборонні дії в північних і північно-західних околицях. Дані щодо втрат противника уточнюються.

На Куп’янському напрямку бойові дії відбувалися в районах Стельмахівки, Синьківки, Берестового, Новоєгорівки, Піщаного та М’ясожарівки. Загалом відбито 18 ворожих атак, ЗСУ стримують натиск загарбників.

Агентство Телевидения Новости

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