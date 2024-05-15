Розпочалися перевірки будівництва фортифікацій на Харківщині: відзвітували перші три підрядники

У Харківській ОВА на засіданні групи «Прозорість і підзвітність» підрядники відзвітували про виконання робіт під час будівництва фортифікацій.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

Наразі Харківською обласною військовою адміністрацією здійснюється перевірка щодо поставок деревини для будівництва фортифікаційних споруд за укладеними договорами з підрядниками. Сьогодні заслухали та перевірили результати роботи перших трьох представників підрядних організацій. Результати перевірок усіх залучених у процес будівництва форифікацій підрядних організацій будуть озвучені представникам медіа на загальному прес-брифінгу.

«Хід виконання цих робіт з облаштування фортифікацій розглядатимемо на кожному засіданні, і процес забезпечення деревиною в тому числі. Наша задача переконатися, що усі виділені кошти було використано прозоро, роботи виконані в строк і якісно», – зазначив заступник начальника Харківської ОВА Євген Іванов.

У 2023 році Харківська ОВА уклала 47 договорів на постачання лісоматеріалів для будівництва фортифікаційних споруд на більш як 77,5 мільйонів гривень. Цим коштом було поставлено майже 20 тисяч кубометрів деревини, що склало 100% обсягу. Цьогоріч було укладено 154 договори на загальну суму 223,5 мільйона гривень.

«Станом на сьогодні ще триває будівництво фортифікаційних споруд. Відповідно до укладених договорів триває поставка деревини. Було освоєно понад 116 мільйонів гривень. Відповідно до укладених договорів, має бути поставлено 43 тисячі кубометрів лісоматеріалів», – зазначив перший заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу ХОВА Едуард Яровой.

Під час засідання представники підрядних організацій доповіли про хід надання послуг, згідно укладених договорів.

«Нашим підприємством в цьому році було взято обов’язків на постачання 3 300 кубічних метрів дошки 40-го діаметру. На сьогоднішній час у нас вже 2900 кубів вже поставлено, тобто залишилося близько 400 кубічних метрів. За період постачання деревини, визначений в договорі, затримок при постачанні з нашого боку не було», – повідомив керівник ТОВ «ДЕРЕВООБРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВОСХОД» Сергій Маркарян.

Представник підрядної організації ТОВ «САТИСБУД» Ілля Бардін також повідомив, що роботи з поставок лісоматеріалів та деревини виконуються згідно договору, попри загострення ситуації на Півночі Харківської області.

«По окремим напрямкам працювати доволі важко, адже окупанти застосовують безпілотні літальні апарати для ударів по працюючі спецтехніці та людям. Попри це ми продовжуємо виконувати свої обов’язки у ролі підрядників та громадян. Маємо згуртуватися і надалі працювати на перемогу», – зазначив Ілля Бардін.

Наразі поставки деревини за укладеними договорами тривають, будівництво фортифікаційних споруд продовжується.

«Лісоматеріали доставляють згідно термінів та договорів. Загалом в напрямку будівництва фортифікаційних споруд працюють близько 30 цивільних підприємств. Понад 500 працівників та більш як 200 одиниць техніки», – зауважив заступник начальника Харківської ОВА Михайло Харнам.

За його словами, під час будівництва фортифікаційних споруд на Харківщині, внаслідок ворожих ударів загинуло 4 людини, 15 дістали поранень. Пошкоджено або знищено 30 одиниць спецтехніки.

Агентство Телевидения Новости