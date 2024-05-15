Бєлгород, це були ми: бійці 92 бригади вдарили по ворогу на території рф

Бійці 92 бригади, які зараз воюють на Харківщині, вдарили по ворожій вантажівці з боєкомплектом на території бєлгородської області.

Про це повідомив командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-Ї ОШБр ім. Івана Сірка Юрій Федоренко.

«Бєлгород – так, це були ми. Звісно ж, ви памʼятаєте відео зальоту FPV-дрона у вантажівку з БК у БНР. Це були ми – екіпаж батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92 ОШБр», – написав командир підрозділу.

За словами Федоренка, агресивна війна, розвʼязана окупантом, має відбуватися на його території.

«Ми шукаємо різні можливості для відбиття противника не лише при його безпосередньому наступі, а й діємо превентивно – залітаючи на далекі дистанції. Це стає можливим за використання високопотужних батарей та якісних відеопередавачів (VTX) у FPV-дронах», йдеться в повідомленні.

Зараз на Харківщині, де воює батальйон, гаряче і дрони, комплектуючі та інша техніка потрібні у найкоротші строки.

Агентство Телевидения Новости