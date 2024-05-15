Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:36
Просмотров: 76

Бєлгород, це були ми: бійці 92 бригади вдарили по ворогу на території рф

Бєлгород, це були ми: бійці 92 бригади вдарили по ворогу на території рф

Бійці 92 бригади, які зараз воюють на Харківщині, вдарили по ворожій вантажівці з боєкомплектом на території бєлгородської області.

Про це повідомив командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-Ї ОШБр ім. Івана Сірка Юрій Федоренко.

«Бєлгород – так, це були ми. Звісно ж, ви памʼятаєте відео зальоту FPV-дрона у вантажівку з БК у БНР. Це були ми – екіпаж батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92 ОШБр», – написав командир підрозділу.

За словами Федоренка, агресивна війна, розвʼязана окупантом, має відбуватися на його території.

«Ми шукаємо різні можливості для відбиття противника не лише при його безпосередньому наступі, а й діємо превентивно – залітаючи на далекі дистанції. Це стає можливим за використання високопотужних батарей та якісних відеопередавачів (VTX) у FPV-дронах», йдеться в повідомленні.

Зараз на Харківщині, де воює батальйон, гаряче і дрони, комплектуючі та інша техніка потрібні у найкоротші строки.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 