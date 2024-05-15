На Харківщині з поліцією шукали 14-річну дівчину

Поліцейські Харківщини розшукали та повернули додому 14-річну дівчину, яка пішла на прогулянку та не повернулася.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

14 травня близько 22:50 до поліції надійшло повідомлення від мешканки селища Краснокутськ. Жінка розповіла, що вона є опікуном 14-річної дівчини, яка вийшла на прогулянку та до теперішнього часу не повернулася. Телефон дівчини був вимкнений, самостійно відшукати її не вдалося.

Співробітники сектору поліцейської діяльності №1 Богодухівського РВП оперативно встановили місцеперебування зниклої. Дівчина перебувала у свого знайомого. Жертвою злочину, за даними поліції, вона не стала. Неповнолітню доставили додому.

Співробітники ювенальної превенції провели з родиною роз’яснювальну роботу з метою недопущення подібних випадків у майбутньому.

Агентство Телевидения Новости