Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:58
Просмотров: 13

На Харківщині з поліцією шукали 14-річну дівчину

На Харківщині з поліцією шукали 14-річну дівчину

Поліцейські Харківщини розшукали та повернули додому 14-річну дівчину, яка пішла на прогулянку та не повернулася.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

14 травня близько 22:50 до поліції надійшло повідомлення від мешканки селища Краснокутськ. Жінка розповіла, що вона є опікуном 14-річної дівчини, яка вийшла на прогулянку та до теперішнього часу не повернулася. Телефон дівчини був вимкнений, самостійно відшукати її не вдалося.

Співробітники сектору поліцейської діяльності №1 Богодухівського РВП оперативно встановили місцеперебування зниклої. Дівчина перебувала у свого знайомого. Жертвою злочину, за даними поліції, вона не стала. Неповнолітню доставили додому.

Співробітники ювенальної превенції провели з родиною роз’яснювальну роботу з метою недопущення подібних випадків у майбутньому.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 