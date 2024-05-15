Синєгубов розповів про особливості встановлення «зубів дракона» на Харківщині

Усі роботи щодо встановлення на Харківщині тетраедрів з єгозою розраховані на 2023-2024 роки. Завдання, які ставили військові за 2023 рік, виконані на 100%. Про що є відповідні висновки контролюючих органів.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Частину робіт згідно з планом розпочали виконувати вже у 2024 році, але роботи були призупинені на деяких ділянках через постійні обстріли. Вони будуть виконані, коли фізично для цього буде можливість.

«На фото, що розповсюджують в мережах, зображені залишки матеріалів, які на прохання однієї з бригад вивіз підрядник для подальшого встановлення. Важливо: ті залишки – це 0,4% від загальної виконаної роботи з огороджень такого типу. Тобто це далеко не стратегічна кількість тетраедрів, яка б, «за словами деяких блогерів», могла б взагалі теоретично вплинути на хід бойових дій», – йдеться в повідомленні.

За словами Синєгубова, розповсюдження такої дезінформації дискредитує військових та виконавців усіх оборонних робіт.

«Окремо зроблю акцент на походженні всіх цих інформаційних вкидів, які розпочалися рівно в день наступу окупаційних військ на Вовчанськ. Ще з минулого тижня тиражувалися різні повідомлення: то про відсутність влади в області, то про захоплення Вовчанська, то про нібито ремонти доріг на Вовчанськ за майже 400 млн грн, то про відсутність фортифікацій і так далі», – наголосив Синєгубов.

За словами начальника ОВА, всі ці матеріали виходили в приблизно однаковий час, з однаковими заголовками.

«Це ІПСО, яке спрямоване на дискредитацію військових, влади, поширення хаосу та ворожнечі між українцями. Це умисно спрямовані хвилі, які подекуди підтримують ЗМІ. Я також звертаюся до ЗМІ – не підігравайте ворожому ІПСО. Зараз суспільство дуже чутливо реагує на будь-яку інформацію, перевіряйте факт», – сказав начальник ОВА.

Агентство Телевидения Новости