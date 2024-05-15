Окупанти вдарили з артилерії по прикордонному селу на Харківщині

15 травня близько 14:20 ворог завдав артилерійських ударів по селу Олександрівка Богодухівського району на Харківщині.

Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

Внаслідок обстрілів пошкоджено два двоповерхові багатоквартирні будинки, господарчі споруди, три сараї, два автомобілі, енергомережі. Прямим влучанням знищено магазин.

За попередніми даними, жертв немає.

За словами Віктора Коваленка, до повномасштабного вторгнення в селі проживало близько 1000 людей, зараз залишилося 510, з них 31 дитині. Кожного дня виїжджає кілька людей, масової евакуації не спостерігається.

Агентство Телевидения Новости