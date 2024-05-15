У Харкові водій легковика потрощив три припарковані автівки

15 травня близько 16:00 на вулиці Поздовжня, 1, сталося зіткнення чотирьох автівок: Skoda Octavia, Toyota Auris, Daewoo Lanos та Ford Focus.

Про ДТП повідомляють в соцмережах.

«Водій Шкоди просто на повному ходу влетів у припарковані автомобілі», – йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, одному з водіїв знадобилася меддопомога. На місці працювала слідчо-оперативна група.

Обставини зіткнення встановлюються.

Фото: Автомобильный Харьков | Сто Харьков

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